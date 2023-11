Deschamps prévient le PSG pour Zaïre-Emery

Thibault Morlain

Ce samedi soir, la fête de l’équipe de France a quelque peu été gâchée par la grosse blessure de Warren Zaïre-Emery. Buteur pour sa première sélection avec les Bleus, le joueur du PSG a toutefois dû sortir juste après avoir marqué son premier but. En voyant les images, on craignait une grosse blessure pour Zaïre-Emery, Deschamps a donné des nouvelles ce dimanche matin.

A Nice, pour la rencontre entre l’équipe de France et Gibraltar, les yeux étaient rivés sur Warren Zaïre-Emery. A 17 ans, le joueur du PSG est devenu le plus jeune international français, battant le record d’Eduardo Camavinga. Une première avec les Bleus marquée par un premier but, mais aussi par une inquiétante blessure à la cheville…



Pas de fracture pour Zaïre-Emery

Au lendemain de la rencontre entre la France et Gibraltar, Didier Deschamps a apporté de nouvelles réponses sur l’état de santé de Warren Zaïre-Emery. Le sélectionneur de l’équipe de France a confié au micro de Téléfoot : « Comme je l’ai dit hier, il a été en urgence passer des examens pour écarter la fracture vu le geste, la position de sa cheville. Ça a été écarté ».

