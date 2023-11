Deschamps lâche une annonce rassurante sur Zaïre-Emery

Thibault Morlain

Titulaire face à sa Gibraltar pour sa grande première en équipe de France, Warren Zaïre-Emery a marqué, mais s’est également blessé à la cheville sur la même action. Alors que les images étaient inquiétantes, on attendait forcément d’en savoir plus sur l’état de santé du joueur du PSG. Didier Deschamps a donné des nouvelles et on a visiblement évité le pire.

Première convocation, première sélection et premier but pour Warren Zaïre-Emery. Ce samedi, face à Gibraltar, le joueur du PSG a été titularisé par Didier Deschamps. On attendait donc beaucoup de voir la performance du Parisien. Cela n’aura finalement duré qu’une vingtaine de minutes. Si cela aura permis à Zaïre-Emery d’inscrire son premier but chez les Bleus, il a été victime d’un violent tacle sur la cheville sur la même action, l’obligeant à sortir.

« Ce n’est pas très grave »

Alors que l’équipe de France a déroulé face à Gibraltar (14-0) avec notamment un triplé de Kylian Mbappé, à la fin de la rencontre, on attendait donc d’avoir des nouvelles de Warren Zaïre-Emery. Qu'en était-il de sa blessure alors qu'il était parti passer des examens ? Des réponses sont arrivées de la bouche de Didier Deschamps. Au micro de TF1 , le sélectionneur des Bleus a alors fait le point sur le milieu de terrain du PSG, assurant : « Ce soir, c'est une soirée parfaite, sauf pour la blessure de Warren. Ce n'est pas très grave ».

« Il n’y a pas de fracture »