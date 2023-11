Le PSG révèle le défaut de Zaïre-Emery

Amadou Diawara

Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier la saison dernière, Warren Zaïre-Emery a changé de statut depuis l'arrivée de Luis Enrique au PSG. Utilisé dans la rotation de l'effectif parisien en 2022-2023, le crack de 17 ans est devenu un titulaire indiscutable lors de cet exercice. Irréprochable sur et en dehors du terrain, Warren Zaïre-Emery a tout de même un défaut, comme l'a révélé Zoumana Camara.

«On a tellement peur qu’il soit trop sérieux»

« Si Warren Zaïre-Emery a un défaut ? (Il rigole) Si je devais lui donner un défaut, c’est de ne pas avoir fait les petites bêtises qu’il aurait dû faire à son âge, qu’on ne puisse pas lui dire : "Non, ne fais pas ça". On a tellement peur qu’il soit trop concentré, trop sérieux pour son âge, qu’on se dit qu’il serait mieux qu’il se libère et qu’il se laisse aller un peu plus, quitte à faire des conneries », a déclaré Zoumana Camara, avant d'en rajouter une couche.

«Il serait mieux qu’il se libère, quitte à faire des conneries»