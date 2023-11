Fiasco au PSG, il sort du silence

Jean de Teyssière

Les supporters parisiens se souviennent peut-être d'Albert Baning. Arrivé en 2006 et présenté comme le nouveau Patrick Vieira, son passage au PSG ne laissera pas un souvenir impérissable, lui qui n'a finalement joué que cinq petits matchs avec le club parisien. Désormais âgé de 38 ans, Albert Baning joue toujours au football, en R1 avec l’US Saint-Denis et a abordé ses années parisiennes, non sans amertume.

Le court passage d'Albert Baning au PSG n'a pas dû pas laisser d'incroyables souvenirs aux supporters parisiens. En quatre ans, il a été prêté à Sedan, Strasbourg et Grenoble avant de s'envoler pour Israël et le Maccabi Tel-Aviv. Désormais milieu défensif de l'US Saint-Denis il sera confronté au club de Saint-Omer, pour le 7ème tour de la Coupe de France ce samedi.

«Aucun de mes coachs ne m’a fait confiance et a cru en moi»

Interviewé par Le Parisien, l'ancien milieu de terrain du PSG, Albert Baning explique pourquoi il n'a pas réussi à s'imposer au PSG : « On ne m’a pas fait confiance. Je n’étais pas au bon endroit au bon moment. Aucun de mes coachs (Guy Lacombe, Paul Le Guen, Antoine Kombouaré) ne m’a fait confiance et a cru en moi. On ne m’a pas laissé de temps. À la fin de mon prêt à Sedan (L2) en 2008, les dirigeants m’avaient proposé un contrat de 3 ans. Mais j’avais envie de réussir en L1, car c’était un rêve pour moi et toute ma famille. »

«Je n’ai pas eu l’opportunité de montrer de quoi j’étais capable»