Un transfert à 30M€ est annoncé au PSG, il sort du silence

Alors que Paul Pogba a été suspendu pour dopage, la Juventus pourrait profiter du prochain mercato hivernal pour mettre la main sur un nouveau milieu de terrain. Et la Vieille Dame pourrait bien trouver son bonheur au PSG. Passé par le Napoli, Fabian Ruiz serait ciblé. Mais le joueur n'a pas vraiment l'intention de quitter Paris cet hiver.

Passé par le Napoli, Fabian Ruiz a conservé une belle côte en Serie A. Ce n'est pas surprenant si la Juventus pense à lui pour remplacer Paul Pogba, suspendu pour dopage Selon Tuttosport, l e milieu de terrain du PSG serait même la priorité de la Vieille Dame.

Fabian Ruiz annoncé à la Juventus

Selon les informations de Tuttosport , le PSG ne fermerait pas la porte à un départ de Fabian Ruiz, notamment en cas de proposition comprise entre 25 et 30M€. De son côté, la Juventus privilégierait, dans un premier temps, un prêt de six mois.

« Je me sens bien ici »