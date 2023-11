Après Benzema, l’Arabie saoudite veut une autre star du Real Madrid

Hugo Chirossel

Alors que l’on pensait qu’il allait prolonger son contrat avec le Real Madrid en fin de saison dernière, Karim Benzema a finalement décidé de se lancer un nouveau défi. Le Ballon d’Or 2022 a pris la direction de l’Arabie saoudite, où il s’est engagé pour trois ans avec Al-Ittihad. Il pourrait d’ailleurs bientôt être rejoint par l’un de ses anciens coéquipiers.

Après avoir attiré Cristiano Ronaldo, l’Arabie saoudite a réussi à s’attacher les services de plusieurs stars du football l’été dernier. C’est notamment le cas de Karim Benzema. En fin de contrat, l’attaquant de 35 ans a décidé de ne pas prolonger avec le Real Madrid pour rejoindre Al-Ittihad.

PSG : Le feuilleton Mbappé «interpelle» en équipe de France ! https://t.co/bJyxsK3GJn pic.twitter.com/3vNxtZHMbA — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

Benzema bientôt rejoint par un joueur du Real Madrid ?

Un choix assumé par Karim Benzema et dont il est très heureux, comme il l’a récemment confié. Nul doute que l’ancien international français serait encore plus heureux si un de ses anciens coéquipiers avec qui il a tout gagné au Real Madrid venait à le rejoindre. Ce qui pourrait bientôt être le cas.

Al-Ahli et Al-Ittihad veulent Modric