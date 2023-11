PSG : Transfert surprise pour Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé au PSG, ce qui renforce l’idée d’un départ libre à l’issue de la saison. Néanmoins, alors que le Real Madrid a longtemps semblé être idéalement placé, Daniel Riolo assure que le crack de Bondy pourrait bien rebondir dans un autre club. Ce qui serait une sacrée surprise.

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire grandement parler. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain ce qui pourrait donc lui permettre de partir libre. Mais alors que le Real Madrid a longtemps fait figure de favori, Daniel Riolo prédit une surprise dans ce feuilleton.

«Je n’arrive plus à croire que c’est là-bas qu’il ira»

« J’en ai déjà parlé mais j’en suis de plus en plus convaincu. C’est que l’histoire du Real, elle était très claire et écrite mais je pense qu’on a foutu le livre à la poubelle. Je n’arrive plus à croire que c’est là-bas qu’il ira », assure le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant d’en rajouter une couche.

«Il y a d’autres clubs dans lesquels il pourrait aller»