PSG : Il annonce une surprise pour le prochain club de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé voit son avenir monopoliser les débats sur le mercato. Et pour cause, s'il ne prolonge pas, l'attaquant du PSG pourrait bien partir libre. Une option que Daniel Riolo n'écarte pas, précisant toutefois que le Real Madrid n'est peut-être plus la destination la plus probable.

Quel avenir pour Kylian Mbappé ? Comme souvent, c'est la question qui agite le mercato, d'autant plus lorsque son contrat s'achève à l'issue de la saison. En effet, le bail de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain et un départ libre est toujours possible. Mais pour Daniel Riolo, un départ vers le Real Madrid est de moins en moins probable.

PSG : Mbappé va trancher pour son avenir ! https://t.co/9RCovz5yon pic.twitter.com/QN7d9JuEzr — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

Mbappé au Real, Riolo n'y croit plus

« J’en ai déjà parlé mais j’en suis de plus en plus convaincu. C’est que l’histoire du Real, elle était très claire et écrite mais je pense qu’on a foutu le livre à la poubelle. Je n’arrive plus à croire que c’est là-bas qu’il ira », assure le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant toutefois de préciser qu'un départ n'est pas à exclure pour autant.

«Cela ne veut pas dire que Mbappé ne partira pas car il y a d’autres clubs»