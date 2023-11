Transferts à 160M€ au PSG, Mbappé va tout gâcher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le précédent mercato estival, le PSG n’a pas hésité à lâcher notamment quasiment 170M€ pour recruter Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, bien que le Portugais ne soit que prêté pour le moment. Et pourtant, pour Daniel Riolo, Luis Enrique n’hésitera pas à se passer des deux numéro 9 pour installer un profil plus de faux-neuf et ainsi mettre dans les meilleures dispositions Kylian Mbappé.

Le dernier mercato estival aura permis au PSG de largement densifier son secteur offensif en recrutant notamment Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Le premier a été transféré pour 90M€, tandis que le second a débarqué sous la forme d'un prêt payant de 20M€ assorti d'une option d'achat estimée à 60M€. Au total, le PSG pourrait donc débourser près de 170M€ pour ses deux avant-centres. Mais Daniel Riolo est convaincu qu'à terme, aucun d'eux ne sera titulaire, Luis Enrique privilégiant un système avec un faux-neuf notamment afin de mettre Kylian Mbappé dans les meilleures dispositions.

Mercato - PSG : A l’étranger, Mbappé met le monde à ses pieds ? https://t.co/GD1Dlbfykx pic.twitter.com/rXcaprwbjI — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

Luis Enrique prêt à sacrifier Ramos et Kolo Muani ?

« Ramos et Kolo Muani ne sont pas bons, car ils ne sont pas dans le système et n'entrent pas dans ce que veut Luis Enrique. Peut-être que Lee fera le faux neuf. Quand on voit comment Luis Enrique jouait avec la sélection espagnole, ç'est un système qui lui plaît beaucoup. Ce joueur doit être technique, capable de jouer dos au but, de tourner et d'orienter le jeu », confie le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot avant d’assurer que Luis Enrique n’hésitera pas à mettre ses deux attaquants sur le banc malgré le coût de leur transfert.

«Si ça peut permettre à Mbappé d'être meilleur...»