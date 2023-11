Mercato : Un joueur du PSG veut claquer la porte en janvier !

Thomas Bourseau

Depuis l’été dernier, le PSG semble travailler d’arrache-pied dans l’optique de se séparer d’Hugo Ekitike et a même fait le forcing pour qu’il soit inséré dans l’opération Randal Kolo Muani, en vain. Cet hiver, la recrue estivale parisienne de 2022 pourrait temporairement plier bagage, direction l’Angleterre ?

Hugo Ekitike, en l’espace d’une saison, a entamé une grande partie de son crédit aux yeux de la direction du PSG. Poussé vers la sortie pendant la majorité du temps du mercato estival et plus particulièrement vers l’Eintracht Francfort, Ekitike est resté à Paris, refusant de rejoindre le club allemand dans le cadre de l’opération Randal Kolo Muani.

Hugo Ekitike aurait pris la décision de partir

Et maintenant ? Non inclus dans la liste du PSG pour la campagne de la Ligue des champions et systématiquement écarté du groupe de l’entraîneur Luis Enrique, Hugo Ekitike se serait résigné à plier bagage dès le mercato hivernal selon 90min . L’attaquant de 21 ans pourrait d’ailleurs rebondir chez un adversaire direct du Paris Saint-Germain en C1.

Ekitike vers Newcastle cet hiver en prêt ?