Le PSG fait une grande annonce pour l’avenir de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne semble toujours pas avoir tranché pour son avenir qui continue de faire parler en Espagne. En effet, AS révélait ce jeudi matin que le PSG ne comptait plus sur une prolongation de son attaquant. Une information rapidement démentie au sein du club de la capitale.

L'avenir de Kylian Mbappé risque de continuer à faire parler pendant encore de nombreuses semaines. Et pour cause, l'attaquant français voit son contrat s'achever en juin prochain, et tant qu'il ne prolonge pas, la menace d'un départ libre continuera d'exister. D'ailleurs, le PSG aurait pris une décision surprenante.

Le PSG a trouvé la faille du Real Madrid pour Kylian Mbappé ? https://t.co/KQDA4jY4Uu pic.twitter.com/HcNLO6K5MT — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

Le PSG ne veut plus prolonger Mbappé ?

En effet, selon les informations de AS , le PSG, qui s'attendait à ce que Kylian Mbappé activer son option l'été dernier pour prolonger d'une saison, aurait décidé de ne pas proposer de prolongation de contrat à son attaquant vedette.

«Toutes les options sont sur la table»