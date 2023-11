Le mercato de Mbappé relancé, le PSG lâche une confidence

Thomas Bourseau

Que ce soit en Allemagne, en Angleterre ou en Espagne, Kylian Mbappé semble avoir des points de chute en cas de départ libre de tout contrat du PSG à l’issue de la saison. Néanmoins, le Paris Saint-Germain verrait un nouveau Mbappé en interne, heureux d’être à Paris, d’après la presse ibérique.

Kylian Mbappé fait beaucoup parler de lui sur le marché des transferts. Et pour cause, son contrat prendra fin en juin prochain au PSG et en l’état, aucune résolution ne semble être proche. D’ailleurs, le10sport.com vous confiait le 2 octobre dernier qu’une décision était tout sauf imminente de la part de Mbappé au sujet de son avenir, qu’il s’écrive au PSG ou ailleurs.

Le Bayern, Chelsea, Liverpool et le Real Madrid sur les rangs

Mercredi, Sport1 a relancé le feuilleton Mbappé. Le média allemand affirmait en effet que le Bayern Munich estimait qu’une éventuelle signature de Kylian Mbappé n’était pas irréalisable. En parallèle, la Gazzetta dello Sport a dernièrement fait savoir que Liverpool et Chelsea se prépareraient à saisir la moindre opportunité de recrutement de Kylian Mbappé, futur agent libre.

PSG : Luis Enrique critique Mbappé, c’est validé ! https://t.co/0LpIxNhrLy pic.twitter.com/LYJuZMqHGe — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

Mbappé «a l’air vraiment heureux» cette saison à Paris