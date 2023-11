La stratégie du PSG révélée dans le feuilleton Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé arrive au terme de son aventure parisienne, contractuellement parlant. En l’état, il deviendra agent libre en juin prochain. La presse espagnole révèle que le PSG n’attendrait pas du meilleur buteur de son histoire qu’il signe un nouveau contrat, que le club ne proposerait pas d’ailleurs, mais plutôt qu’il revienne sur sa décision de juin dernier. Explications.

De son propre chef, Kylian Mbappé est seulement sous contrat jusqu’en juin prochain au PSG. En effet, alors qu’il avait signé un bail allant jusqu’à l’été 2025 au printemps 2022, l’ultime saison du contrat en question n’était qu’optionnelle. Et en juin dernier, Mbappé a décidé de ne pas activer ladite option en envoyant un courrier au PSG.

Le PSG espérerait que Mbappé active sa clause et ne prépare pas de nouveau contrat

Depuis, le Paris Saint-Germain n’en démord pas, à l’image de son président Nasser Al-Khelaïfi qui a mis la pression sur Kylian Mbappé pendant une grande partie du dernier mercato estival afin de l’inciter à revenir sur sa décision et non à prolonger. C’est en effet ce que le journal espagnol AS affirme ce jeudi. Le PSG ne prévoirait pas de faire d’offre de contrat, espérant juste que Mbappé active l’option incluse dans le contrat.

