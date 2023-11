PSG : Une surprise est-elle possible pour le transfert de Mbappé ?

La rédaction

Une nouvelle fois, le feuilleton Kylian Mbappé anime le marché des transferts. Dans sa dernière année de contrat au PSG, le Français pourrait donc s’en aller librement à l’issue de cette saison. Mais pour aller où ? Forcément, quand on évoque l’avenir de Mbappé, le Real Madrid n’est pas loin. Mais voilà que d’autres prétendants surprises pourraient se mêler à ce dossier.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est un joueur du PSG. Mais voilà que la saison prochaine, cela pourrait bien être différent… En effet, alors que le Français est dans sa dernière année de contrat, il pourrait donc rejoindre un nouveau club à l’été 2024. Reste maintenant à savoir lequel. Et les rumeurs sont nombreuses concernant la destination de Kylian Mbappé…

Bayern Munich, Liverpool… Mbappé intéresse du monde

Alors qu’on se demande où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine, le joueur du PSG pourrait surprendre tout le monde et rejoindre un club auquel on ne s’attend pas forcément. En ce sens, ces dernières heures, il a été question d’un intérêt du Bayern Munich, alors que Thomas Tuchel a déjà ironisé sur le fait qu’il était prêt à tout pour faire venir Mbappé en Bavière. En Angleterre, Liverpool est annoncé depuis plusieurs années maintenant comme un candidat pour accueillir le joueur du PSG. le10sport.com vous avait notamment révélé des échanges entre Jürgen Klopp et le clan Kylian Mbappé.

Le Real Madrid ou le PSG ?