PSG : Transfert surprise pour Mbappé ? Il vend la mèche

Thibault Morlain

Dans sa dernière année de contrat au PSG, Kylian Mbappé pourrait enfin rejoindre le Real Madrid. Possiblement libre l’été prochain, le Français pourrait débarquer en Espagne. A moins qu’il ne s’engage avec un autre club ? Alors que Liverpool est régulièrement évoqué comme une destination pour Mbappé, pas sûr qu’on voit une surprise au prochain mercato…

Ayant averti le PSG qu’il ne voulait pas activer son année supplémentaire en option, Kylian Mbappé pourrait donc partir libre à l’issue de cette saison. Direction le Real Madrid ? Alors que les Merengue semblent être l’option numéro 1 pour l’avenir de Mbappé, d’autres clubs sont régulièrement évoqués pour accueillir le joueur du PSG. Mbappé pourrait-il alors rejoindre une autre équipe que le Real Madrid ?

PSG : Mbappé lâché par le Real Madrid ? Il dévoile la vérité en direct https://t.co/VyPzLiwLKa pic.twitter.com/FoqWg2PGRf — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

« Mbappé a deux possibilités »

Au micro de RMC , lors de l’émission Rothen s’enflamme , Jérôme Rothen a parlé de l’avenir de Kylian Mbappé et des options qui s’offraient à l’attaquant du PSG. A ce sujet, l’ancien Parisien a avoué : « Pour moi, Mbappé a deux possibilités. Soit il prolonge au PSG et là il s’inscrit encore plus dans la durée. Soit il va au Real Madrid, qui est son rêve ».

« Je ne vois pas un troisième choix »