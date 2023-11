PSG : Le Real Madrid balance sur Kylian Mbappé

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé fait toujours débats, puisque son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine dans seulement quelques mois. Un départ libre est craint, avec le Real Madrid qui semble toujours être sa destination favorite... même si les choses semblent avoir changé depuis sa prolongation du printemps 2022 !

Ou jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? S’il a été réintégré après un été agité, la star du PSG n’a toujours pas réglé son avenir et le scénario catastrophe d’un départ libre est toujours craint. Mais le Real Madrid est-il toujours prêt à lui dérouler le tapis rouge ?

Mercato : La nouvelle piste du PSG validée par Thierry Henry https://t.co/I5EcAE6DIv pic.twitter.com/zB3cE452A3 — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

« Plusieurs m’ont dit qu’aujourd’hui, la parole de Mbappé n’avait plus de valeur »

Au micro de RMC Sport , Frédéric Hermel a en effet livré un constat assez clair concernant l’image qu’aurait désormais Mbappé du côté du Real Madrid. « Ce qu’il s’est passé il y a un an et demi, le Real Madrid l’a encore en travers de la gorge. Plusieurs m’ont dit qu’aujourd’hui, la parole de Mbappé n’avait plus de valeur » a expliqué le journaliste, dans l’émission Rothen s’enflamme .

Le Real Madrid prêt à lâcher Mbappé ?

Ces propos font échos aux informations qui ont pu fuiter dans la presse espagnole ces dernières jours, évoquant un Real Madrid plus tellement prêt à faire tous les efforts pour arracher Kylian Mbappé au PSG. D’ailleurs, d’autres pistes auraient été activées, comme avec Jamal Musiala du Bayern Munich.