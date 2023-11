PSG : Une requête interne au patron du Real Madrid pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Kylian Mbappé, le mariage pourrait prendre fin à l’issue de la saison après sept années de collaboration. En effet, le contrat de Mbappé n’a toujours pas été prolongé et il pourrait donc bénéficier du statut d’agent libre en 2024. Pour rejoindre le Real Madrid ? Rodrygo Goes est partant, et il n’est pas tout seul.

Kylian Mbappé ne prendra pas de décision dans les prochaines semaines au sujet de son avenir alors que son contrat prendra fin le 30 juin prochain, comme le10sport.com vous le confiait le 2 octobre dernier. Le Real Madrid ne serait plus intéressé par l’idée d’accueillir Kylian Mbappé, même en tant qu’agent libre, pour des raisons financières notamment selon la Cadena SER.

«Bien sûr, c'est un crack. Il faut demander au président»

Pour ce qui est des joueurs du Real Madrid, le son de cloche est totalement différent. A la Cadena COPE , Rodrygo Goes fait une demande au président du Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé. « Si je signerais Mbappé ? Bien sûr, c'est un crack. Il faut demander au président. Entre lui et Haaland, je ne sais pas qui je signerais, c'est très difficile ».

«J'espère que ça se fera un jour. C'est l'un des meilleurs joueurs»

« Avant lui, pour France Football, Vinicius Jr en a fait de même reconnaissant que Kylian Mbappé est d’ailleurs le meilleur joueur du monde actuellement. « Kylian a sa situation. Jude, je savais qu'il pouvait bouger cet été. Et c'est parfait que ça se soit fait comme ça. Mais, ici, tout le monde veut jouer avec Kylian. J'espère que ça se fera un jour. C'est l'un des meilleurs joueurs, peut-être le meilleur de tous aujourd'hui. Il a un niveau... à part ! ».

«Les meilleurs joueurs du monde doivent jouer au Real Madrid»