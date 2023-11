Le PSG prépare un transfert surprise en Ligue 1 ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG pourrait attirer du renfort dès le prochain mercato hivernal puisque Luis Campos et Luis Enrique semblent préparer un recrutement surprise. Et il semblerait que Youssouf Fofana, le milieu défensif de l'AS Monaco, soit toujours dans les petits papiers du club de la capitale.

À quoi faut-il s'attendre pour le mercato de janvier au PSG ? Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos et Luis Enrique, respectivement conseiller sportif et entraîneur du club francilien, planchent activement sur un recrutement « surprise » pour garnir l'effectif. Et un international français qui évolue en Ligue 1 intéresse toujours autant le PSG...

PSG : Un invité mystère lors du prochain mercato d’hiver ? https://t.co/LmiEsdRDwu pic.twitter.com/ThB9hp60jj — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

Le PSG n'oublie pas Fofana

En effet, RMC Sport annonce que Youssouf Fofana (24 ans), sous contrat jusqu'en 2025 avec l'AS Monaco, figurerait toujours sur la short-list du PSG qui le surveillait déjà de très près l'été dernier. Mais pour rafler la mise avec Fofana, Luis Campos devra engager un sérieux bras de fer.

Du beau monde sur le coup