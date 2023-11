Un départ se profile au PSG, sa destination déjà connue ?

Thomas Bourseau

Hugo Ekitike ne semble plus être le bienvenu au PSG. Ecarté du groupe de Luis Enrique, le Français a la cote en Angleterre, mais pas seulement. Des clubs italiens et allemands garderaient un œil sur sa situation, mais c’est en Premier League que l’indésirable du Paris Saint-Germain devrait rebondir.

Le PSG devrait enregistrer le départ d’Hugo Ekitike lors du mercato hivernal. Et pour cause, depuis l’été dernier, le comité de direction du club parisien pousserait pour envoyer sa recrue estivale de 2022 loin de la capitale. Une tentative avec l’Eintracht Francfort dans le cadre d’un échange avec Randal Kolo Muani a échoué en raison du refus du joueur qui semblait privilégier la Premier League.

Newcastle aimerait Ekitike pour combler le vide laissé par la blessure de Wilson

A en croire les informations de 90min , Hugo Ekitike accepterait à présent de quitter le PSG dans le cadre du mercato hivernal à venir. Newcastle aimerait s’attacher ses services sous la forme d’un prêt puisque Callum Wilson s’est blessé. Mais ce ne serait pas tout.

L’Italie et l’Allemagne pour Hugo Ekitike ? Une tendance se dégage

D’après 90min, Hugo Ekitike aurait des touches chez deux autres pensionnaires de Premier League, à savoir West Ham et Crystal Palace. Ailleurs, des formations de Serie A et des clubs de Bundesliga s’intéresseraient de près au profil de l’attaquant du PSG. Pour autant, la destination la plus probable d’Hugo Ekitike à ce jour n’est autre que la Premier League selon le média. Le ton est donné.