Mercato : Le RC Lens s’engage dans une grosse bataille !

Jean de Teyssière

Le mercato est déjà lancé pour plusieurs clubs, dont le RC Lens. Le club sang et or lorgnerait la pépite du RC Strasbourg : le jeune milieu de terrain Habib Diarra. Âgé de 19 ans, il peine pour le moment à confirmer sa belle saison 2022-2023 mais garde une côte élevée en Europe, puisque Nottingham Forest et d'autres clubs de Premier League garderait un œil attentif sur l'international espoir français.

Le RC Lens cherche à recruter au milieu de terrain. Le départ de Seko Fofana est dur à remplacer, même si Nampalys Mendy réalise un bon début de saison. Toujours en course pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ou en Ligue Europa, le RC Lens cherche donc à se renforcer dans ce secteur dès cet hiver. Un joueur de Ligue 1 est ciblé mais la concurrence risque d'être rude.

Le RC Lens a ciblé Habib Diarra

Habib Diarra, 19 ans, avait réalisé une fin de saison dernière excellente avec son club formateur de Strasbourg. Avec trois buts et deux passes décisives lors des huit derniers matchs de Ligue 1 la saison dernière, il avait grandement participé au sauvetage de son club, longtemps dans la zone rouge. Cette éclosion n'avait pas échappé au RC Lens qui était venu plusieurs fois aux nouvelles cet été, sans réussir à le faire partir de Strasbourg. Mais une nouvelle offensive est prévue cet hiver, selon Foot Mercato .

Le RC Lens n'est pas seul en Europe pour Diarra