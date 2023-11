Lâché par le PSG, il va sortir le grand jeu pour Mbappé !

Thomas Bourseau

Ayant eu sous sa houlette Kylian Mbappé au PSG pendant deux ans et demi, Thomas Tuchel a fait savoir à Canal+ que la porte du Bayern Munich lui était ouverte. En coulisses, certains dirigeants munichois ne jugeraient certainement pas cette opération comme étant irréalisable. D’autant plus que l’entraîneur et le directeur sportif du Bayern travailleraient main dans la main pour le mercato.

Thomas Tuchel n’est plus l’entraîneur du PSG depuis le mois de décembre 2020, moment où il a été congédié. Ayant brillé à Chelsea depuis, c’est au Bayern Munich que le technicien allemand officie désormais. Et alors qu’il nouait une relation particulière avec Kylian Mbappé, Tuchel l’a interpellé la semaine dernière en interview.

Tuchel interpelle Mbappé, la porte du Bayern Munich lui serait ouverte

« Si je veux recruter Kylian Mbappé au Bayern Munich ? Oui oui, il va jouer pour nous, c’est clair (Sourire). (…) On a une bonne relation. Et s’il veut venir, je vais le chercher en vélo. Mais je pense que ça ne va pas être la réalité » . a confié Thomas Tuchel à Canal+ . L’entraîneur du Bayern Munich jugerait d’ailleurs, au même titre que certains membres du comité de direction du club bavarois, que le recrutement de Mbappé ne serait pas impossible. A condition que le joueur accepte de ne pas dépasser le plafond salarial annuel de 25M€ fixé par le champion d’Allemagne selon Sport1 .

Mbappé - Griezmann : Un malaise a éclaté en équipe de France https://t.co/SdRAzEqQZF pic.twitter.com/Z21kmvZBmn — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

Le Bayern Munich sur la même longueur d’onde pour le mercato ?