Le RC Lens rêve d’un nouveau transfert historique

Arnaud De Kanel

Rare lensois à ne pas décevoir en ce début de saison, Facundo Medina montre qu'il peut encore passer à l'étape supérieure dans sa carrière. Le défenseur central argentin se distingue par son aisance balle au pied et son profil ne manque pas d'être scruté de très près, notamment en Premier League.

Les départs de Seko Fofana et Loïs Openda font mal au RC Lens. Les cadres de la saison passée peinent à s'affirmer, à l'exception de Facundo Medina, toujours aussi important pour Franck Haise. Le profil atypique de l'Argentin est très recherché et il se pourrait qu'il agite le mercato Outre-Manche dans les semaines à venir.

L'Angleterre fait les yeux doux à Medina

Facundo Medina surnage dans un RC Lens très décevant depuis le début de la saison. A 24 ans, le défenseur central a encore une longue et belle carrière devant lui qui pourrait se poursuivre en Angleterre. En effet, ses récentes performances pourraient lui ouvrir les portes de la Premier League, championnat où il serait très suivi d'après L'Equipe . Le RC Lens semble prendre la menace au sérieux puisque Bastien Meupiyou et Mamadou Fofana ont été observés récemment, sans doute pour anticiper le départ de Medina. Et lorsqu'on parle de la Premier League, il est évidemment question de gros sous. Pour le moment, Facundo Medina est estimé à 22M€ par le site spécialisé Transfermarkt . Les Sang et Or ne le vendront pas à ce prix là, et il n'est pas impossible que les enchères atteignent ou dépassent celles pour Loïs Openda, vendu pour 38,5M€ cet été à Leipzig, un record. Avec Medina, le RC Lens se met donc à rêver d'un nouveau transfert historique.

«J’ai grandi avec le club je veux lui rendre ce qu’il m’a donné»