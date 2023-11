Une figure de l’OM de retour, elle annonce du lourd

Hugo Chirossel

Formé à Marseille, André Ayew avait définitivement quitté l’OM en 2015, pour rejoindre Swansea en Premier League. Huit ans après, l’international ghanéen a fait son retour dans le championnat de France il y a quelques jours. Le joueur âgé de 33 ans s’est engagé avec Le Havre jusqu’à la fin de la saison. Il s’est livré sur ses ambitions après l’annonce de sa signature.

Le Havre avait une surprise pour ses supporters samedi dernier, en marge de la réception de l’AS Monaco (0-0). En effet, le HAC a annoncé la signature d’André Ayew, qui s’est engagé jusqu’à la fin de la saison. C’est un retour dans le championnat de France pour l’international ghanéen (114 sélections), qu’il avait quitté à l'issue de la saison 2014-2015 alors qu’il évoluait à l’OM. Passé par Swansea et Fenerbahçe notamment, il était libre de tout contrat depuis la fin de son expérience à Nottingham Forest en deuxième partie de saison dernière.

«C’est quelque chose qui est resté ancré dans mon cerveau»

Dans un entretien accordé aux médias du Havre, André Ayew a fait passer un message spécial aux supporters : « Déjà, la première des choses que je vais leur dire, c’est un grand merci pour l’accueil que j’ai eu quand je suis venu ici avec la sélection. Quand on a joué contre le Brésil. À ma sortie, je crois à la 80e minute, tout le stade s’est levé, m’a applaudi. Ça m'avait déjà touché. C’est quelque chose qui est resté ancré dans mon cerveau . »

«Que ce soit un bon jour ou un mauvais jour, je vais tout donner»