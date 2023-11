«Le Père Noël passe un peu plus tôt» : Un grand nom de l’OM de retour, il s'enflamme

Alexis Brunet

Huit années après son départ de la Ligue 1, André Ayew fait son retour dans le championnat français. Le Ghanéen n'est pas revenu à l'OM, mais il s'est engagé avec Le Havre. De quoi ravir l'entraîneur du HAC, Luka Elsner, qui estime que le joueur de 33 ans va pouvoir apporter toute son expérience à son groupe, et aider les plus jeunes notamment.

Lors de la saison 2014-2015, l'OM finissait quatrième de Ligue 1. Le PSG remportait son troisième titre de champion d'affilée, et l'OL était le dauphin des Parisiens. Une autre époque quand on voit les résultats actuels des Lyonnais. À la fin de cette année, Marseille voyait aussi partir un joueur majeur, André Ayew. Le Ghanéen rejoignait alors Swansea.

Ayew est de retour en Ligue 1

Huit ans après son départ de l'OM, André Ayew est de retour en Ligue 1. Le milieu offensif s'est engagé avec Le Havre. Ce dernier a expliqué à Canal + les raisons de ce retour. « Je voulais rentrer en France. J’ai eu des opportunités. Mais si ce n’était pas l’OM, je n’allais pas regarder beaucoup d’endroits. Ici, il y a le projet, le coach (Luka Elsner), l’ambition, Mathieu Bodmer (directeur sportif), le staff… On discutait depuis un bon moment. J’ai analysé leurs matchs et quand je vois l’ambiance, je me dis que j’ai fait le bon choix. J’ai hâte. »

Elsner s'emballe au sujet d'Ayew