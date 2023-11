Mercato : Gattuso s’est décidé pour son avenir à l’OM

Alexis Brunet

Depuis quelques mois, Gennaro Gattuso a pris en main l'OM, après la démission de Marcelino. L'Italien a pour le moment des débuts contrastés, mais il a hérité d'un groupe en crise, qu'il n'avait pas façonné à son image au préalable. L'ancien milieu de terrain semble plutôt bien acclimaté à Marseille et s'imagine bien rester longtemps dans la cité phocéenne.

Ce dimanche soir, l'OM affronte le RC Lens. Cela sera l'occasion pour les Marseillais, en cas de victoire, de remonter au classement, mais surtout pour Gennaro Gattuso de signer une première victoire face à une grosse équipe de Ligue 1.

Gattuso veut rester à l'OM, mais...

Si l'OM gagne contre le RC Lens, la relation entre les supporters marseillais et Gennaro Gattuso s'améliorera encore plus. Pour le moment l'Italien est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Marseille, mais cela peut évoluer. En effet, l'ancien milieu de terrain se verrait bien rester plus longtemps dans la cité phocéenne, mais d'après un intime, interrogé par Le Parisien , cela dépendra de sa réussite. « Il a eu une carrière incroyable et les joueurs le savent. On sent qu’il veut rester ici mais tout dépendra des résultats. »

Tudor n'est resté qu'une saison

La saison dernière, c'est Igor Tudor qui était l'entraîneur de l'OM. Ce dernier ne sera resté qu'une saison sur le banc marseillais. Par la suite, Marcelino lui ne sera resté que quelques mois. À voir donc si Gattuso arrivera à faire mieux que le Croate.