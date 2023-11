Duel à l’OM, une révélation tombe

Benjamin Labrousse

Alors que l’OM cherche actuellement à se relancer en Ligue 1, les Phocéens peuvent compter sur une défense bien retrouvée. Tous titulaires l’an passé, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, et Leonardo Balerdi, sont désormais en concurrence au sein de la défense à deux défenseurs centraux cette saison. Et si l’Argentin a parfois douté à Marseille, Samuel Gigot l’a toujours soutenu malgré la bataille pour la place de titulaire.

Ce dimanche soir, l’OM va connaître un test important. Alors que la formation de Gennaro Gattuso a absolument besoin de points pour rester présente dans la course à l’Europe, Marseille se rend à Lens (20h45) pour un déplacement compliqué. Mais l’Italien va devoir trancher, lui qui possède plusieurs cordes à son arc en défense.

Samuel Gigot pas perturbé par la concurrence en défense

Comme souligné par l’Équipe , une concurrence se dégage entre trois hommes à l’OM : Samuel Gigot, Chancel Mbemba, et Leonardo Balerdi. Alors qu'ils étaient titulaires la saison passée dans le système à trois défenseurs axiaux mis en place par Igor Tudor, une concurrence s’est donc installée. À ce propos, le quotidien sportif affirme que Samuel Gigot vit cette adversité de manière très saine.

Gigot a affiché son soutien à Leonardo Balerdi

D’ailleurs, le défenseur de 30 ans n’a jamais cessé de soutenir son coéquipier et concurrent Leonardo Balerdi. Samuel Gigot est très proche de l’Argentin, et n’a jamais lâché ce dernier lorsqu’il doutait et se retrouvait au coeur des critiques.