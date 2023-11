Révolution à l’OM, le vestiaire déjà convaincu

Alexis Brunet

Après seulement quelques mois à la tête de l'OM, Marcelino a décidé de quitter ses fonctions. Pour le remplacer, Pablo Longoria a misé sur Gennaro Gattuso. L'Italien n'a dirigé son équipe que depuis sept matches, mais son influence semble déjà être bénéfique sur le groupe marseillais, selon un membre de l'institution.

L'OM se déplace sur la pelouse du RC Lens ce dimanche soir, en clôture de la douzième journée de Ligue 1. Sur le banc marseillais, Gennaro Gattuso espère forcément sortir gagnant de son duel avec l'équipe de Franck Haise, car cela serait alors la première grosse formation française contre lequel s'impose l'Italien, après avoir perdu contre l'AS Monaco ou bien Nice.

Gattuso a remplacé Marcelino

Mais Gennaro Gattuso a quelques circonstances atténuantes pour justifier ses contre-performances face aux gros du championnat, et plus globalement ses résultats pas encore totalement satisfaisants. L'ancien coach de Valence est arrivé il y a seulement quelques semaines en remplacement de Marcelino, qui a décidé de quitter son poste quelques semaines après sa venue. L'Italien n'a donc pas pu façonner son groupe à son image, ni découvrir ses hommes avant le début de la saison.

Gattuso fait du bien à l'OM