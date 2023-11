Mbappé : Un accord a été trouvé, le PSG respire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’avenir de Kylian Mbappé s’écrit de nouveau en pointillé après son refus l’été dernier d’activer l’option dans son bail pour prolonger. Alors que le Real Madrid ou encore Liverpool sont toujours évoqués comme des points de chute possible pour l’international français, le PSG reste serein. Une position justifiée notamment par l’accord trouvé il y a quelques mois. Explication.

Kylian Mbappé dispute bien, comme il le souhaitait, sa septième saison sous le maillot du PSG, lui qui avait été poussé vers la sortie par ses dirigeants après son refus de prolonger. L’international tricolore est donc maître de son destin avec la possibilité de signer un contrat avec le club de son choix en 2024. Une situation qui n’alarme pas le PSG.

Le sacrifice de Mbappé

Et pour cause, la tension est retombée entre le PSG et Kylian Mbappé, les deux parties ayant trouvé un accord en août pour permettre la réintégration de l’attaquant dans le groupe professionnel après sa mise à l’écart comme l’expliquait L’Équipe . Selon RMC , Kylian Mbappé a renoncé à plusieurs primes importantes, dont celle de fidélité, permettant au club de la capitale de s’y retrouver sur un plan financier.

Le PSG ne sortira pas perdant avec l’accord