L’OM a recalé un grand nom pour son entraîneur

Hugo Chirossel

Comme Jorge Sampaoli avant lui, Igor Tudor a décidé de quitter l’OM après seulement un an à la fin de la saison dernière. Pour le remplacer, Pablo Longoria a décidé de nommer Marcelino, avant que Gennaro Gattuso n’arrive en septembre. Pourtant, l’agent Yvan Le Mée a révélé avoir proposé Walter Mazzarri aux dirigeants olympiens.

« Je dois faire de l’autocritique. C’est une erreur de notre côté, je le prends personnellement, de ne pas assez analyser. J’ai minimisé l’impact dans la transition d’un style de jeu à un autre . » Dans un entretien accordé à RMC Sport , Pablo Longoria a avoué avoir fait une erreur en nommant Marcelino entraîneur de l’OM.

L’OM aurait pu signer Mazzarri pour l’après Tudor

Pourtant, Pablo Longoria avait d’autres options et notamment une qui se rapprochait plus du style d’Igor Tudor. Présent dans l’ After Foot sur RMC , l’agent Yvan Le Mée a révélé avoir proposé Walter Mazzarri à l’OM. Un entretien a même eu lieu avec le technicien italien, qui a remplacé Rudi Garcia à Naples ce mardi.

«On a même fait un entretien pour Mazzarri»