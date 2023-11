La stratégie de l’OM est dévoilée pour le mercato hivernal !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Très actif à chaque période de mercato, Pablo Longoria compte bien en faire de même en janvier 2024, d’autant que l’OM est en difficulté cette saison. Mais le président phocéen devra faire avec des moyens limités par rapport à l’année dernière, l’obligeant à flairer les bons coups alors que Gennaro Gattuso espère au moins deux renforts.

« On va analyser avec le coach les différents besoins qu’on pourrait avoir. On va analyser avec notre équipe de scouting. Avec tout ce travail ensemble, et l’analyse financière, on cherchera à donner à notre coach la plus grande puissance possible pour compléter cet effectif » . Invité de RMC mardi, Pablo Longoria s’est prononcé sur un sujet qu’il connaît et affectionne particulièrement : le mercato. Après la première partie de saison ratée de l’OM, au moins deux joueurs sont espérés dans la cité phocéenne.

Gattuso débarque, l'OM justifie son choix https://t.co/ylqmaMgH3U pic.twitter.com/n4jKqaQPfy — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

Deux joueurs minimums attendus à Marseille ?

Selon L’Équipe , Gennaro Gattuso souhaiterait en priorité enrôler des joueurs de côté, avec un arrière gauche et un ailier. Des discussions ont déjà eu lieu sur le sujet au sein de l’OM, généralement très actif sur le mercato, mais il faudra se montrer particulièrement malin cette année.

L’OM va viser les bons coûts