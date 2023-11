Longoria répond à Gattuso pour le mercato de l’OM

Thibault Morlain

10ème de Ligue 1, l’OM n’y arrive pas vraiment en championnat actuellement. Et si la solution venait du prochain mercato hivernal ? Alors que le marché des transferts ouvrira ses portes le 1er janvier 2024, ça risque de bouger au sein de l’effectif de Gennaro Gattuso. Ce mardi, Pablo Longoria en a d’ailleurs dit plus sur les futures recrues à l’OM.

Malgré un mercato estival mouvementé à l’OM, l’effectif actuel de Gennaro Gattuso a encore certaines carences à certains postes. L’entraîneur italien aurait d’ailleurs fait part de ses besoins à Pablo Longoria et réclamerait, selon les informations de RMC , un arrière gauche et un ailier pour le mois de janvier.

« Les dirigeants doivent donner les meilleures armes à leur entraîneur »

Comme l’an dernier, l’OM pourrait donc encore bouger au mercato d’hiver. Pour RMC , Pablo Longoria a d’ailleurs expliqué à propos du prochain marché des transferts : « Les dirigeants doivent donner les meilleures armes à leur entraîneur. On doit prendre en considération le fait que le marché d’hiver est très particulier, très difficile. On l’a vu la saison dernière. Croire que la solution est le marché d’hiver pour la construction d’un effectif est une erreur. Ça peut aider le coach à instaurer une méthodologie collective, ce qui est le plus important. On va analyser avec le coach les différents besoins qu’on pourrait avoir. On va analyser avec notre équipe de scouting. Avec tout ce travail ensemble, et l’analyse financière, on cherchera à donner à notre coach la plus grande puissance possible pour compléter cet effectif ».

« Il y a une discussion sur le latéral gauche »