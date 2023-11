L’OM annonce la couleur pour son prochain renfort

Thibault Morlain

Suite au départ de Javier Ribalta, l’OM se cherche actuellement un nouveau directeur sportif. Si rien n’est encore officiel pour le moment, il a été annoncé que l’heureux élu devrait se nommer Mehdi Benatia. Formé à l’OM, le Marocain pourrait retrouver le club phocéen, cette fois en tant que dirigeant. Pablo Longoria a d’ailleurs fait le point sur ce dossier Benatia.

La violente crise à l’OM a fait des victimes. Marcelino a claqué la porte, tout comme Javier Ribalta, bras droit de Pablo Longoria. Depuis, l’Espagnol n’a toujours pas été remplacé, mais ça pourrait ne pas tarder. En effet, il a dernièrement été expliqué que l’OM pourrait prochainement annoncer l’arrivée de Mehdi Benatia en tant que directeur sportif.

OM : Longoria lâche une grande annonce sur son avenir https://t.co/qbBpBmYIVA pic.twitter.com/Db7Cghde3Z — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

Benatia bientôt à l’OM ?

S’exprimant ce mardi sur RMC , Pablo Longoria a alors fait le point sur l’arrivée de Mehdi Benatia. Le président de l’OM a d’abord expliqué : « L’arrivée de Benatia est-elle imminente ? C’est l’une des personnes avec lesquelles on a parlé, c’est vrai. C’est une personne qui a un niveau très élevé. Mais en ce moment, il faut beaucoup discuter des situations et chercher à faire l’analyse de la faisabilité du projet. C’est pour ça que l’on doit encore prendre du temps pour annoncer le directeur sportif ».

« Des discussions avec différents candidats »