Transfert au RC Lens, il veut régler ses comptes

Aujourd'hui, Brice Samba est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de la Ligue 1. Cela profite alors au RC Lens, qui a eu le nez creux en allant chercher le Français à Nottingham Forest en 2022. Un transfert sur lequel est d'ailleurs revenu Samba, qui a révélé pourquoi il avait accepté de rejoindre les Sang et Or.

Si le RC Lens a été la meilleure défense de Ligue 1 la saison passée, c'est notamment grâce à l'infranchissable Brice Samba. Elu meilleur gardien de Ligue 1, l'actuel capitaine des Sang et Or était également parmi les nommés au prix Yachine. Une prestigieuse récompensé pour Samba, qui a rejoint Lens à l'été 2022.

« J'ai toujours voulu revenir en France »

Dans des propos accordés au média Carré , Brice Samba est revenu sur son choix de débarquer au RC Lens. Et si le gardien tricolore a rejoint les Sang et Or, c'est parce qu'il avait une revanche à prendre après notamment un passage compliqué à l'OM : « J’ai eu beaucoup de sollicitation de clubs anglais, mais j’ai toujours voulu revenir en France parce que l’image que j’avais laissée n’était pas bonne ».

« Montrer le vrai Brice Samba »