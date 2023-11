Vente OM : Il lâche une bombe sur l'Arabie Saoudite

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs jours, le rumeurs entourant la vente de l'OM se sont accélérées et ont une nouvelle fois été appuyées par Thibaud Vézirian, très actif sur le sujet. Cependant, la venue de l'Arabie Saoudite semble de moins en moins certaine au point que Romain Haering lâche une petite bombe dans ce dossier très sensible.

Alors que l'OM traverse une période délicate sur le plan sportif, le moment était propice pour le retour au premier plan des rumeurs entourant la vente du club. C'est ainsi que Canal+ a relancé le dossier en assurant que tout allait s'accélérer et que Frank McCourt pourrait bien partir d'ici le mois de janvier. Une information sur laquelle Thibaud Vézirian a évidemment insisté. Le journaliste assure depuis quasiment trois ans que l'OM est vendu à l'Arabie Saoudite. Sauf que rien n'a été officialisé entre temps, ce qui divise les supporters marseillais comme Romain Haering.

«On sait ce qui va advenir», il lève le voile sur la vente de l’OM https://t.co/kMe4wNBK1W pic.twitter.com/dLhc8R0PfQ — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

«C’est de la déstabilisation»

« On n’est pas opposé à Thibaud Vérizian. Mais c’est quelqu’un qui a travaillé et a des sources solides, ça j’en suis certain. Et j’ai l’info que lui est persuadé d’avoir raison et qu’il pense avoir des preuves. A mon avis, ce qu’il s’est passé, c’est que ce qu’il a annoncé ne s’est pas fait et que depuis trois ans, il s’entête dans son truc de "vous allez voir, c’est fait...". Mais ça n’est pas fait et du coup il insiste. Le problème, c'est qu’il a divisé d’une façon incroyable les supporters avec ça. Moi j’ai des amis, et on en a tous qui disent : "Tant que ce n'est pas vendu, l’OM c’est fini" », lâche le journaliste du Phocéen lors de l'émission L'OM au Café .

«L’état saoudien n’est pas vraiment intéressé»