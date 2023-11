Vente OM : Toutes les vérités sur la situation et les réelles intentions de McCourt

La rédaction

Depuis plusieurs semaines, le sujet de la vente de l’OM s’intensifie. Nos confrères de Canal+ ont même indiqué que le rachat du club était proche et pourrait avoir lieu en début d’année 2024. Voici les informations du 10 Sport permettant de faire le point sur la situation et ce que souhaite réellement le propriétaire américain, Frank McCourt.

McCourt a-t-il reçu une offre ?

Officiellement, l’OM n’a reçu aucune proposition pour le rachat du club. S’il est vrai que l’entité phocéenne est l’une des plus courtisées du moment, et qu’il y a plusieurs fonds d’investissement qui réfléchissent à une action, à ce jour, aucune offre officielle n’a été transmise. Comme il n’y a pas de discussion officielle ouverte avec un acteur désireux de reprendre le flambeau de Frank McCourt. Le 10 Sport a sondé tous les cabinets d’audit qui opèrent historiquement auprès des clubs français en cas de rachat ou discussion de reprise. Aucun n’a de mandat en cours pour auditer l’OM. Les dernières traces d’audit datent du Covid et la saison 2020/2021.

La stratégie de l’OM est dévoilée pour le mercato hivernal ! https://t.co/bnli6ZEuP6 pic.twitter.com/F3r0tAnDpP — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

L’OM est-il à vendre ?

Le discours officiel de Frank McCourt est le même depuis des années. L’Américain indique qu’il ne veut pas vendre et même qu’il souhaite que l’OM fasse partie de sa famille avec les générations qui lui succèderont. De la communication, pure et dure. Depuis trois ans, Frank McCourt ouvre clairement le dossier d’une vente en coulisses. Mais le milliardaire est gourmand. Au départ, il ne souhaitait pas discuter en dessous de 400 millions d’euros. Comme révélé par le10sport.com ces derniers mois, à présent, il pose le seuil de 300 à 350 millions d’euros comme base de discussions éventuelles. A ce tarif, le tri est rapide… Mais Frank McCourt n’en démord pas, il ne veut pas perdre un centime dans l’OM.

L’Arabie Saudite est intéressée par l’OM ?

Oui, des émissaires saoudiens ont retenu l’OM comme un possible projet de rachat. Mais le club phocéen n’est pas seul. En Allemagne et en Belgique, notamment, d’autres dossiers sont également à l’étude. Et selon nos sources, l’OM n’est clairement pas la priorité du moment pour les décideurs saoudiens. Engagé dans une politique de soft power XXL, le pays tente de décrocher l’organisation successive de la Coupe du Monde de foot ainsi que des Jeux Olympiques. Deux dossiers qui avancent dans le bon sens. L’OM n’est pas le dossier tout en haut de la pile.

Pourquoi autant de rumeurs sur la vente de l’OM ?

Tout simplement parce qu’il y a de nombreuses personnes, plus ou moins proches du club, qui œuvrent en coulisses pour faire avancer ce dossier. Pour des intérêts personnels ou pour répondre à la volonté des supporters marseillais, qui souhaitent activement tourner la page McCourt, des intermédiaires d’influence travaillent quotidiennement sur ce dossier. Avec des appuis politiques de plus en plus nombreux… Pour l’heure, le dossier s’agite beaucoup, avec un Frank McCourt de plus en plus à l’écoute. Mais concrètement, pour résumer : Il y a des intérêts mais aucune offre. Donc aucune vente en cours.