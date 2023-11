PSG : Zaïre-Emery évoque déjà son prochain record !

Jean de Teyssière

Phénoménal avec le PSG depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery n'en finit plus d'impressionner. Lors des matchs face à Gibraltar, samedi et en Grèce, mardi, le milieu de terrain du PSG pourrait battre le record de précocité d'Eduardo Camavinga. Et le forfait de ce dernier pourrait bien lancer le numéro 8 français dans le grand bain, chose qu'il souhaite.

Lorsque Eduardo Camavinga a joué son premier match sous les couleurs de l'équipe de France, en septembre 2020 face à la Croatie, il était devenu le plus jeune joueur depuis 1945 à fêter sa première cape, à 17 ans, 9 mois et 29 jours. Mais si Warren Zaïre-Emery joue ce samedi, il battra ce record puisqu'il sera âgé de 17 ans, 8 mois et 10 jours...

Zaïre-Emery titulaire face à Gibraltar ?

La blessure d'Eduardo Camavinga mercredi soir à l'entraînement - suite à un choc avec Ousmane Dembélé - pourrait être profitable à Warren Zaïre-Emery. Selon Le Parisie n, cette absence du Madrilène devrait permettre au jeune milieu de terrain du PSG d'être titulaire dès samedi face à Gibraltar.

Zaïre-Emery part, il dévoile un problème https://t.co/ADrekvzlBN pic.twitter.com/iOpvpHLbKR — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

«Si je peux le battre, je serais très content»