PSG : Un coup historique signé Zaïre-Emery ?

Amadou Diawara

Pour ce rassemblement de l'équipe de France, Didier Deschamps a convoqué Warren Zaïre-Emery pour la première fois. Et le crack du PSG pourrait déjà honorer sa première sélection en Bleu ce samedi soir contre Gibraltar. Dans ce cas, Warren Zaïre-Emery deviendrait le plus jeune international tricolore de l'histoire depuis 1945.

Lors de l'annonce de sa liste pour ce rassemblement des Bleus , Didier Deschamps a créé la surprise. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a convoqué Warren Zaïre-Emery, qui n'avait encore jamais été appelé. Alors qu'Eduardo Camavinga est forfait pour les deux prochains matchs des Tricolores (Gibraltar et Grèce les 18 et 21 novembre), le crack du PSG pourrait même honorer sa toute première sélection ce samedi soir.

Camavinga remplacé par Zaïre-Emery contre Gibraltar ?

Durant le dernier entrainement de l'équipe de France, Eduardo Camavinga s'est blessé à la suite d'un choc avec Ousmane Dembélé. Touché au genou droit, le milieu de terrain du Real Madrid doit retrouver son club ce jeudi pour réaliser des examens approfondis et connaitre la nature exacte de sa blessure. Une situation qui pourrait profiter à Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery, le plus jeune international français depuis 1945 ?