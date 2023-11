Grand retour au PSG, Luis Enrique va réparer une erreur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, le PSG ne peut que constater le rendement insuffisant de ses attaquants à commencer par Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Il faut dire que Jean-Pierre Papin estime que Luis Enrique se trompe en alignant l'ancien Nantais au poste de numéro 9. Une erreur qui pourrait rapidement être corrigée avec le retour à la compétition de Marco Asensio.

Bien décidé à totalement remanié son secteur offensif en se séparant de Neymar et Lionel Messi, le PSG n'a pas lésiné sur les moyens notamment pour le poste d'avant-centre pour lequel sont arrivés deux nouveaux joueurs à savoir Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Néanmoins, leur rendement est loin d'être suffisant compte tenu de l'investissement consenti cet été. Et pour cause, Jean-Pierre Papin explique notamment que l'ancien Nantais n'est pas utilisé à son meilleur poste, puisque ce n'est pas un vrai numéro 9.

«Ce n’est pas un numéro 9»

« Je peux comprendre ses difficultés parce qu’on l’a fait venir comme numéro 9, mais ce n’est pas un numéro 9. Le vrai 9 du PSG aujourd’hui, c’est Ramos. C’est un joueur de couloir qui peut être aussi bon que Dembélé. Il peut dépanner dans l’axe. Mais être titulaire, quand tu as l’équipe au complet, c’est compliqué », explique l'ancien buteur de l'OM dans des propos accordés au Parisien .

Le retour d'Asensio va tout changer au PSG

Cependant, Luis Enrique devrait rapidement rectifier le tir grâce au retour de Marco Asensio. Blessé avec la sélection espagnole au mois de septembre, l'ancien joueur du Real Madrid va faire son retour à la compétition après la trêve internationale et pourrait retrouver une place de titulaire dans un rôle de faux-neuf comme c'était le cas en début de saison. Par conséquent, Marco Asensio devrait se retrouver en concurrence avec Gonçalo Ramos, tandis que Randal Kolo Muani pourrait être décalé sur le côté droit afin d'alterner avec Ousmane Dembélé qui n'a pas vraiment de concurrent pour le moment. L'ancien Nantais retrouvera donc un poste qui lui convient peut-être mieux. Et enfin lancer sa saison au PSG.