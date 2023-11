Révolution au PSG, le vestiaire jubile

Pierrick Levallet

Le PSG a tout changé lors de ce mercato estival. La formation parisienne a décidé d'arrêter de donner trop de pouvoir aux stars et n'a pas hésité à se séparer de certaines, comme Neymar et Lionel Messi. Et dans le vestiaire du club de la capitale, on semble approuver la nouvelle direction prise par les Parisiens.

Le mercato estival a été plutôt mouvementé cet été. Le club de la capitale a presque entièrement remanié son effectif. Une dizaine de joueurs sont arrivés pour renforcer les rangs de Luis Enrique, et de nombreux indésirables ont quitté la formation parisienne. Mais ce n’est pas tout. La direction du PSG a également changé de manière de fonctionner.

Le PSG a tout changé cet été

En effet, les Rouge-et-Bleu ont décidé de mettre un terme au règne des stars dans le vestiaire. Pour cela, les dirigeants parisiens n’ont pas hésité à se débarrasser de certains gros noms comme Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti et Sergio Ramos. Et au sein du groupe du PSG, on semble apprécier cette révolution.

Les joueurs apprécient la nouvelle direction