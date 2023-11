Nouvelle polémique improbable pour Neymar au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il a quitté le PSG durant l’été pour rallier l’Arabie saoudite, Neymar se retrouve aujourd’hui au cœur d’une polémique pour le moins inattendue qui remonte à son passage dans la capitale. La star brésilienne est en effet accusé par une employée de maison sans-papiers d'avoir été exploitée dans des conditions extrêmes. Celle-ci menace de porter l’affaire au pénal.

Après six années contrastées dans la capitale, Neymar a quitté le PSG lors du dernier mercato estival pour s’engager avec Al-Hilal en Arabie saoudite, mais ce départ n’empêche pas le Brésilien de se retrouver au cœur d’une polémique pour le moins inattendue en France. Selon Le Parisien , l’ancien numéro 10 du PSG fait en effet l’objet d’une accusation… pour travail dissimulé.

Travail dissimulé, conditions difficiles… Nouveau scandale pour Neymar

Les faits remontent à il y a près de trois ans. Après avoir été recrutée le temps d’une soirée comme aide cuisinière par l’entourage de Neymar à l’occasion de son anniversaire en 2019, une Brésilienne de 35 ans sans papier est devenue l’employé de l’attaquant à son domicile sans contrat de travail et sans être déclarée d’après le quotidien francilien, le tout dans des conditions extrêmes. Le Parisien n’hésite pas à évoquer « des relents d’esclavage moderne » en raison du travail dissimulé, de la cadence démentielle (sept jours sur sept), de la non-rémunération d’heures supplémentaires, de l’absence de congés payés et de suivi médical, alors que cette Brésilienne, notamment en charge du ménage dans l'ex-demeure de la star à Bougival et des ongles de sa compagne Bruna Biancardi, aurait travaillé jusqu’à quinze jours avant un accouchement prématuré pour son quatrième enfant.

« Neymar a exploité la précarité de notre cliente »