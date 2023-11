Jackpot pour le PSG, le nouveau Mbappé déjà trouvé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a impressionné dès son plus jeune âge de par sa précocité, son avance perpétuelle sur les joueurs de sa génération, jusqu’à devenir champion du monde avec l’équipe de France à 19 ans. Pour Arsène Wenger, Warren Zaïre-Emery est en quelque sorte la relève de Kylian Mbappé de ce point de vue là. Explications.

Le PSG dispose d’un véritable diamant brut. Ce sont les termes employés par Luis Enrique en septembre dernier. L’entraîneur du Paris Saint-Germain est en admiration devant le talent et la maturité du titi parisien de 17 ans qui figure à chaque fois dans son onze de départ. Ses performances lui ont valu le statut de capitaine de l’équipe de France Espoirs sous décision de Thierry Henry lors des deux dernières trêves internationales.

«Il me fait, quelque part, penser à Kylian Mbappé»

Pour cette trêve de novembre, Warren Zaïre-Emery n’est plus au service du sélectionneur des Espoirs puisque Didier Deschamps l’a convoqué pour Gibraltar samedi et la Grèce mardi prochain. Arsène Wenger a pu voir quelques talents lors de sa longue carrière de manager à Arsenal entre 1996 et 2018. Pour Wenger, de par sa précocité, Zaïre-Emery a quelques similitudes avec Kylian Mbappé. « On parle là d’un garçon doté d’un super talent. Il est d’une précocité exceptionnelle. Voilà pourquoi il est déjà retenu par Didier (Deschamps) chez les A. Quand à 17 ans, ton coach en club te choisit parmi les premiers pour être titulaire, ça sous-entend que tu dégages quelque chose d’inarrêtable. Il me fait, quelque part, penser à Kylian Mbappé, dans le sens où il fait déjà l’unanimité à un âge où en général tout le monde dit : « Il est doué, oui, mais on va voir ».

«Chacun s’accorde à le juger indispensable»