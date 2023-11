Mbappé le choque, le coup de gueule de Luis Enrique est validé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la victoire à Reims (0-3) durant laquelle Kylian Mbappé a inscrit un triplé, Luis Enrique n’a pas manqué d’interpeller son attaquant vedette en lui demandant d’en faire encore plus. Une requête qui a pu surprendre compte tenu des statistiques du crack de Bondy. Mais Daniel Riolo valide totalement le coup de pression du technicien espagnol contre son numéro 7.

« Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui ». Cette phrase prononcée par Luis Enrique après le triplé de Kylian Mbappé contre Reims (3-0) a pu surprendre mais elle démontre l'exigence sans faille du technicien espagnol. D'ailleurs, Daniel Riolo partage l'analyse de l'entraîneur du PSG et espère que Kylian Mbappé va entendre le message.

PSG : Mbappé à l’origine d’un conflit, le Real Madrid va tout abandonner https://t.co/QiYT2sYTs3 pic.twitter.com/SEirxpxdgw — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

«Il a tout raté. Vraiment, c'était surprenant, voire choquant»

« En dehors des trois buts de Mbappé, il n'y a rien eu. A chaque fois qu'il recevait un ballon, qu'il faisait un appel... tout était mauvais. Il a tout raté. Vraiment, c'était surprenant, voire choquant. Il faisait une passe, c'était raté. Il revenait pas pour défendre. Il ne se replaçait pas. Il tentait un dribble, ça ne passait pas. Quasiment rien n'est passé, mais le mec a mis un triplé. C'est extraordinaire. Mais est-ce qu'on ne peut pas le critiquer s'il a mis un triplé ? » , s’interroge le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant de poursuivre.

«Il n'est pas dans le collectif, ça ne me plait pas»