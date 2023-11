Gros désaccord en coulisse, le PSG fait le forcing

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

D’habitude organisé avant le début de la saison, le Trophée des Champions 2023 n’a pas encore eu lieu, celui-ci ayant été reprogrammé le 3 janvier prochain. Mais le doute existe encore sur le lieu qui accueillera le match entre le PSG et le TFC, d’autant que les deux clubs se verraient bien organiser l’événement.

Depuis une dizaine d’années, la LFP a pris pour habitude de délocaliser le Trophée des Champions avant la reprise de la Ligue 1. Ainsi, les villes de Montréal, Pékin, Tanger, ou encore Tel Aviv ont eu l’occasion d’accueillir le match opposant le champion de France en titre au vainqueur de la Coupe de France, mais cette année, la rencontre prévue à Bangkok (Thaïlande) le 5 août dernier entre le PSG et le TFC n’a pas eu lieu à cause de la défection de l’organisateur, celle-ci étant reportée au 3 janvier 2024. Mais sur quel terrain ?

PSG : Mbappé à l’origine d’un conflit, le Real Madrid va tout abandonner https://t.co/QiYT2sYTs3 pic.twitter.com/SEirxpxdgw — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

Kinshasa toujours en lice

A deux mois du match, aucune localisation n’a été annoncée par la LFP. Comme l’a récemment indiqué Le Parisien , la République démocratique du Congo (RDC) est encore en course pour accueillir le match entre Paris et Toulouse, alors que la ville de Kinshasa serait disposée à remplacer la pelouse synthétique du stade des Martyrs de la Pentecôte par un terrain hybride pour répondre aux exigences de la LFP . Cependant, ce long déplacement (à plus de 8 000km de la France) ne ravit pas les deux clubs.

Le PSG et le TFC veulent accueillir la rencontre