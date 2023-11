PSG : Galtier se fait recadrer au FC Nantes après la polémique

Thibault Morlain

Entraîneur du PSG la saison dernière, Christophe Galtier s’était retrouvé au coeur d’une polémique après avoir explosé de rire suite à une question sur l’écologie. Il s’était alors retrouvé au coeur de la tempête et sa réaction en avait choqué plus d’un. Ça a notamment été le cas du gardien du FC Nantes, Rémy Descamps, à qui la question écologique tient énormément à coeur.

Alors que l’écologie prend de plus en plus d’importance dans notre monde actuel, Christophe Galtier avait déclenché une polémique inattendue la saison dernière alors qu’il était l’entraîneur du PSG. Toute cette histoire était partie d’un déplacement du club de la capitale à Nantes en avion, s’en était alors suivi un message du directeur de TGV-Intercités, qui interpellait le PSG pour plutôt se déplacer en train. Interrogé quelques jours plus tard, Christophe Galtier, aux côtés de Kylian Mbappé, avait d’abord explosé de rire suite à une question sur ce sujet, avant de lâcher : « Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements, on est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile ».

« Ça m’a choqué… »

Cette polémique vaut encore aujourd’hui des critiques à Christophe Galtier. Ainsi, dans des propos accordés à So Foot , Rémy Descamps a admis avoir été choqué par les propos de l’ex-entraîneur du PSG. Engagé sur le plan écologique, le gardien du FC Nantes a alors lâché : « Ça m’a choqué de voir que la réflexion n’était même pas prise en compte. Je peux comprendre que pour le PSG, prendre le train est injouable, au niveau de la sécurité ».

« Ça concerne tout le monde »