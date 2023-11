Un ancien du PSG déballe tout sur son clash avec Galtier

Thibault Morlain

Aujourd’hui au Qatar, Christophe Galtier a connu de nombreuses expériences sur des bancs de clubs de Ligue 1. Passé notamment par le PSG, il a également brillé au LOSC, où il a remporté le titre de champion de France. Chez les Dogues, Galtier avait notamment Mike Maignan sous ses ordres. Et visiblement, entre les deux hommes, il y a eu quelques frictions à Lille…

N’ayant jamais eu sa chance au PSG, son club formateur, Mike Maignan a totalement explosé sous le maillot du LOSC. Dans le nord de la France, l’international français a impressionné tout le monde. Chez les Dogues, Maignan a notamment officié sous les ordres de Christophe Galtier, avec qui il a notamment remporté la Ligue 1. Mais comme dans toute relation, il y a parfois certains accrocs.



« Je commence à me prendre la tête avec lui »

A l’occasion d’un entretien accordé au média Carré , Mike Maignan a raconté l’un de ses accrochages avec Christophe Galtier au LOSC. Le gardien formé au PSG et aujourd’hui au Milan AC a alors expliqué : « Au début de la saison du titre, je me rappelle les matchs amicaux, je n’étais pas performant. On a joué à l’AZ Alkmaar, j’ai pris une frappe de 30m lucarne. J’ai pris un coup franc. Après ce match, on fait un petit jeu réduit et je prends un but, il y a hors jeu. L’adjoint de Galtier arbitre, il ne siffle pas. Je commence à me prendre la tête avec lui, le coach, il commence à rentrer dans la danse et dit que je ne peux pas parler comme ça à son adjoint. Galtier et moi, la relation qu’on avait c’est en mode, il faut qu’on se dise les choses pour avancer ».

« C’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens »