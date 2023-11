Le boss du PSG se retrouve dans une polémique inattendue

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis sa nomination au poste de conseiller sportif du PSG, Luis Campos est souvent pointé du doigt pour sa double casquette puisqu'il occupe une fonction similaire du côté du Celta de Vigo. Cependant, le Portugais semble de plus en plus proche du club parisien. En Espagne, il est même sous le feu des critiques pour son absence au quotidien auprès du Celta qui traverse une crise.

En 2022, le PSG a bouleversé son organigramme afin de nommer Luis Campos au poste de conseiller sportif, remplaçant ainsi Leonardo. Rapidement, un élément a suscité la polémique. Et pour cause, le Portugais occupe les mêmes fonctions au Celta de Vigo. Mais alors que son travail au PSG a d'abord semblé être impacté, la situation s'est inversée.

Luis Campos délaisse le Celta Vigo

En effet, c'est aujourd'hui le Celta de Vigo qui reproche à Luis Campos de ne pas être suffisamment présent au quotidien alors que le début de saison est catastrophique. Le club galicien est effectivement 18e de Liga avec une seule victoire au compteur.

Sa présence à la Sorbonne crée la polémique en Espagne