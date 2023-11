PSG : Polémique avec Mbappé, il dévoile le plan de Luis Enrique

Axel Cornic

La sortie de Luis Enrique sur Kylian Mbappé après le match face au Stade de Reims (0-3), a beaucoup fait parler, en dépit de son triplé. C’est le cas de Luis Fernandez, ancien joueur et entraineur du Paris Saint-Germain qui semble d'accord avec la vision du technicien espagnol.

Le PSG a remporté une victoire sur la pelouse de Reims et Kylian Mbappé a marqué un triplé, pourtant les critiques fusent. Et les premières sont arrivées de Luis Enrique lui-même dès la fin de la rencontre, puisqu’il a clairement affiché une insatisfaction concernant la prestation globale de la star française.

« J’ai souvent vu Luis Enrique appeler Lee, qui était sur le côté gauche »

Certains ne comprennent pas ces critiques, mais pas Luis Fernandez, qui est plutôt d’accord avec le point de vue de Luis Enrique. « J’étais présent au stade pour voir le match et quand on en tribunes, on voit des choses qu’on n’a pas forcément l’habitude de voir dans le direct. J’ai souvent vu Luis Enrique appeler Lee, qui était sur le côté gauche, lui demandant de se recentrer ou de s’écarter et après le match j’ai entendu cette déclaration » a expliqué l’ancien du PSG, au micro de beIN Sports .

« Il essaie de le titiller, parce que Reims a été supérieur au PSG et si tu n’as pas Donnarumma dans les buts... »