«C’est insuffisant», un champion du monde se lâche sur Mbappé !

Moins en vue dans le jeu du PSG malgré ses buts qu’il empile en Ligue 1 cette saison, Kylian Mbappé doit faire plus d’après les propos de son entraîneur Luis Enrique. Christophe Dugarry est allé dans son sens en expliquant que Mbappé, en tant que leader, doit tout simplement montrer l’exemple.

Kylian Mbappé est certes meilleur buteur du championnat avec 13 réalisations cette saison en 12 matchs disputés par le Paris Saint-Germain. Néanmoins, l’apport de Mbappé dans le jeu est pointé du doigt depuis quelque temps par les observateurs et Luis Enrique en a lui aussi fait le constat samedi soir malgré le triplé de Kylian Mbappé qui avait permis au PSG de s’imposer à Reims (3-0).

«Enrique ? Il est déçu pour l’instant»

Luis Enrique ne cachait pas son mécontentement, expliquant attendre plus de Kylian Mbappé dans l’animation du PSG sans préciser que ce soit par rapport à des efforts défensifs ou bien de la construction du jeu. Ancien coéquipier de l’entraîneur du PSG au FC Barcelone, Christophe Dugarry a expliqué sur RMC lundi soir que cette sortie d’Enrique symbolisait une certaine déception. « La sortie de Luis Enrique ne me surprend pas, c’est un provocateur, on le sait, c’est un garçon qui n’a pas peur et qui a des certitudes. Dans sa tête, il est convaincu de son football, de sa façon de jouer au football. Et je pense qu’il est déçu, il est déçu pour l’instant, même si il ne le dit pas forcément parce qu’il ne va pas s’exposer non plus. Il est interrogé par les journalistes, il ne va pas s’étaler et tout balancer. Il y a des choses qu’il peut dire, des choses qu’il ne peut pas dire. Il a plusieurs leviers à sa disposition et c’est notamment chahuter quelques joueurs. Alors, il faut trouver le bon moment pour chahuter des joueurs et notamment ses meilleurs joueurs ».

«C’est insuffisant parce que c’est le leader, parce qu’il doit montrer l’exemple»