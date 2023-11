Mercato : L’Arabie saoudite a voulu plomber le PSG, il se lâche sur le feuilleton

Arnaud De Kanel

Avant de recruter Gonçalo Ramos puis Randal Kolo Muani, le PSG visait encore plus haut et rêvait de signer Victor Osimhen. Au sortir de la meilleure saison de sa carrière, l'attaquant de Naples ne manquait pas de courtisans et il a même fait l'objet d'une offre mirobolante d'Arabie saoudite qui l'a totalement scotché.

A la recherche d'un attaquant de pointe, le PSG était venu aux renseignements pour Victor Osimhen avant d'être rapidement refroidi par les demandes du président du Napoli Aurelio De Laurentiis. A l'inverse du club de la capitale, suivi de près par le fair-play financier, l'Arabie saoudite avait les moyens de s'aligner sur les demandes du club italien. Al-Hilal était même allé plus loin en formulant une offre contractuelle à l'attaquant nigérian qui se demandait comment il allait pouvoir la refuser avant de prendre sa décision finale.

«Il était difficile de la rejeter»

Invité dans The Obi One Podcast , une émission animée par l'ancien joueur John Obi Mikel, Victor Osimhen est revenu sur son été mouvementé et plus particulièrement sur cette offre stratosphérique. « Je dois être honnête, je n'ai jamais pensé à partir l'été dernier car Naples voulait me garder. Mais quand l'offre saoudienne est arrivée, elle était énorme. Elle était énorme... il était difficile de la rejeter. J'ai parlé au Napoli et j'ai décidé de rester », a reconnu Victor Osimhen. Et dès qu'il déclinait une proposition, Al-Hilal surenchérissait pour tenter de le convaincre, en vain.

«Cela allait changer ma vie»