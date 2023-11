Mercato : Mbappé attendu loin du PSG, la décision est déjà prise

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais à la tête du Bayern Munich, Thomas Tuchel s’imaginerait parfaitement retravailler avec Kylian Mbappé, dont le bail avec le PSG arrive à expiration. Sur le ton de l’humour, avec une arrière-pensée probablement très sérieuse, l’Allemand n’a pas hésité à lancer un appel du pied à son ancien protégé. Mais ce dernier a-t-il réellement une chance de rejoindre l’Allemagne ?

Entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel, l’entente a toujours été profonde et sincère, les deux hommes collaborant ensemble durant deux saisons et demie au PSG, entre 2018 et 2020, période marquée notamment par le Final 8 de la Ligue des champions où le club est passé proche de son rêve. Depuis, Mbappé est resté dans la capitale malgré les rumeurs tandis que le technicien allemand a filé à Chelsea puis au Bayern Munich. « C'est malheureusement la loi du football, mais personne n'oubliera votre passage ici , saluait Mbappé à l’annonce du départ de Tuchel le 24 décembre 2020. Vous avez écrit une belle ligne de l'histoire du club et je vous dis merci coach. » Une affection réciproque.

Tuchel accueillerait volontiers Mbappé

A l’occasion d’un entretien accordé au Canal Football Club , Thomas Tuchel a pu dire tout le bien qu’il pensait de son ancien attaquant. « Kylian est Kylian, c’est extraordinaire. Il est très intelligent, il sait que s’il veut quelque chose et que tu ne lui donnes pas, il sait aussi pourquoi. On a une bonne relation », a salué l’entraîneur du Bayern Munich, évidemment emballé à l’idée d’accueillir un jour le capitaine des Bleus : « S’il veut venir, je vais le chercher en vélo ». La formation bavaroise a-t-elle néanmoins une chance ?

Incertitude pour le Real Madrid, l’Europe peut en profiter

Alors que la presse espagnole indiquait la semaine dernière que le Real Madrid aurait jeté l’éponge pour Kylian Mbappé, The Telegraph rappelait ce week-end les problèmes financiers rencontrés par la Casa Blanca susceptibles de plomber leurs chances dans le dossier, d’autres clubs pourraient ainsi profiter de la situation pour passer à l’action à l’avenir. Aucune indemnité de transfert ne sera nécessaire pour récupérer Kylian Mbappé à l’été 2024, son engagement avec le PSG arrivant à terme. Ainsi, le nom de Liverpool est notamment ressorti dernièrement, alors que le10sport.com vous révélait en 2020 l’existence de contacts entre le clan Mbappé et Jürgen Klopp, fan de la star du PSG.

Le Bayern a déjà fait un trait sur Mbappé cet été